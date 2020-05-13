Dolar 7 TL'nin altında güne başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|13 Mayıs 2020 09:36
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,9920
|6,9930
|Avro
|7,5860
|7,5870
|Sterlin
|8,5730
|8,6160
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9600
|7,0200
|Avro
|7,5450
|7,6150
|Sterlin
|8,5210
|8,7770
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