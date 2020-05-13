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Dolar 7 TL'nin altında güne başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 13 Mayıs 2020 09:36
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Dolar 7 TL'nin altında güne başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,99206,9930
Avro7,58607,5870
Sterlin8,57308,6160
ANKARA
ABD Doları6,96007,0200
Avro7,54507,6150
Sterlin8,52108,7770
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Anadolu Ajansı
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