Buket Aydın'ın yeni adresi neresi olacak?
|13 Mayıs 2020 09:59
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Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın geçtiğimiz hafta Demirören Medya Grubu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Aydın istifa açıklamasında, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" ifadelerini kullanmış ve kararın dinlenme amaçlı olduğunu öne sürmüştü.
Ancak medya kulislerinde Aydın'la ilgili farklı iddialar gündemde.
İddiaların en dikkat çekeni ise Belçikalı bir grubun Türkiye'de medya yatırımı yapacağı ve grubun başına da Buket Aydın'ı getireceği yönünde.
Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede de bugün twitter hesabından deneyimli sunucu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dede, Aydın'ın yeni yayın döneminde bomba gibi bir projede yer alacağını dile getirerek, "Senelerdir yaptığı her işin hakkını veren Buket Aydın'ın izleyicilerini fazla bekletmeyeceğini sanıyorum... Yeni yayın döneminde, bomba gibi bir projede izleyeceğiz.. Merakla bekliyoruz.." ifadelerini kullandı.
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