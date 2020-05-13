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Yargıtay C. Başsavcılığı için 5 aday hazır

Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan oylama tamamlandı.
 13 Mayıs 2020 10:06
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Yargıtay C. Başsavcılığı için 5 aday hazır

5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51, 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

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