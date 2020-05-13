GSS'nin kapsamı yüzde 100'e ulaştı

Koronavirüsün etkisini, yayılma hızını kıran Türkiye, güçlü sağlık sistemi, sosyal politikalardaki başarısı ve zamanında aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek teşkil etti. Batı'da sağlık sistemi iflas noktasına gelirken Türkiye'nin genel sağlık sigortası sistemi büyük bir başarıya imza attı. 83 milyon sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınırken Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) kapsamı yüzde 100'e ulaştı, Kovid-19 da dahil acil vakaların tamamında tedavi ücretsiz. Devletin 26 bin 363 eczane, 2 bin 421 hastane ile sözleşmesi bulunuyor. 9 bine yakın ilaç da geri ödeme sistemi kapsamında. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını süresince sosyal güvenlik haklarının kesintisiz ve etkin sunumu daha da önem kazandı.

YEDİDEN YETMİŞE GÜVENCE: Sosyal güvencesi olmayanlar aylık 88.29 lira primle tüm ailesini GSS kapsamına alabiliyor. 18 yaş altındakiler ise koşulsuz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

BÜTÜN HASTANE KAPILARI AÇIK: Vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. Acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yeni doğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetler sunuluyor.

ECZANE SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ: 2002'de geri ödeme listesinde 5 bin 423 olan ilaç sayısı bugün 8 bin 976'ya ulaştı. Yine 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 26 bin 363'e yükseldi. Tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik, tıbbi cihazlar SGK ile sözleşmesi olan bütün kurumlardan alınabiliyor.

İLAÇ YELPAZESİ GENİŞLETİLDİ: SGK'nın ödemesini yaptığı ilaç sayısı 8 bin 976'ya ulaştı. GSS'nin kapsamı ve geri ödemesi yapılan ilaç yelpazesi pandemi döneminde bu alanda yapılan yatırımların doğruluğunu teyit etti.

SOSYAL REÇETELER DEVREDE: Hükümet, 83 milyonun hem gelirini hem sağlığını koruyucu adımlar attı. Pandemi sürecinde 43 başlıkta sosyal yardımlarda artış yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden ücretsiz nakit desteğine kadar birçok başlıkta milyonlarca çalışanın hem işi hem de geliri korundu. Bugün itibarıyla 5.5 milyona yakın vatandaşa biner lira nakdi destek sağlandı.

FATURAYI DEVLET ÖDÜYOR

Türkiye son 17 yılda sosyal güvenlikte gurur tablosu ortaya koydu. Hükümet iktidara geldiğinde 12 milyon aktif sigortalı sayısı bu yılın şubat ayı itibarıyla yüzde 83 artışla 21.9 milyona ulaştı. Yine 2002'de 6.5 milyon olan gelir veya aylık ödenen kişi sayısı aynı dönemde yüzde 100 artışla 13 milyona vardı. Bu süreçte yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı. Bakım hizmetleri ödeme kapsamına dahil edildi, tanı konulan her hasta için hastaneye 660 lira ödenecek. Yoğun bakım şartlarında virüs tedavisinde kullanılan 2 ilaç da geri ödeme kapsamına alındı.

Hazal Ateş