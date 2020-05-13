Savcılık barodan 'o metni' istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir vatandaşın şikayeti üzerine Ankara Barosu hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor
|13 Mayıs 2020 10:29
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Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, barodan açıklamanın yapılması yönünde alınan Yönetim Kurulu kararının ıslak imzalı metnini istedi. Savcının, açıklamayı kimin kaleme aldığının, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için bu belgeleri istediği kaydedildi.
Savcılığın, istenilen belgenin incelenmesinin ardından, sorumlu gördüğü kişilerin beyanlarını alabileceği ve kovuşturmaya gerek görürse Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edebileceği öğrenildi.
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