İhracat birim değer endeksi %2,5 azaldı
İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,3, yakıtlarda %37,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 azaldı.
|13 Mayıs 2020 10:46
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İhracat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %1,4 azaldı.
İhracat miktar endeksi %16,0 azaldı
İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,5, yakıtlarda %10,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %19,1 azaldı.
İhracat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %2,9 azaldı.
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