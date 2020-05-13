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Gram altın 383 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.568 liradan satılıyor
 13 Mayıs 2020 10:48
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Gram altın 383 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 383,1 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 383 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hafif üzerinde 383,1 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.568 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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