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Bakanlıktan 'Alo Diyetisyen' hattı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle sağlıksız beslenme sonrası ortaya çıkabilecek obeziteye bağlı hastalıkları önlemeye yönelik danışma hattı kurdu
 13 Mayıs 2020 10:53
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Bakanlıktan 'Alo Diyetisyen' hattı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için daha önce 81 ilde psikolojik destek hatlarını devreye alan Sağlık Bakanlığı, bu kez sağlıksız beslenme sonrası ortaya çıkabilecek obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıkları önlemeye yönelik il sağlık müdürlüklerine bağlı, "Diyetisyen Danışma" hatları kurdu.
Bakanlık, "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Bakanlık, kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden olan fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada (ölümlerin yüzde 6'sı) yer aldığını açıkladı.

150 dakika egzersiz

Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeninin hareketsizlik olduğunu vurgulayan bakanlık, obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden birinin de hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması olduğunu belirtti.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30 dakikalık) orta şiddette bir egzersizin yetişkinler açısından yeterli olduğunu vurgulayan bakanlık, şu önerilerde bulundu:

"1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdır. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmekte. Orta şiddetli aktiviteler sırasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek vb. orta şiddetli aktivite örnekleridir."

Düzenli olarak yapın

"Yüksek şiddetli aktiviteler sırasında kişi, aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz (tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek vb.). Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir."
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