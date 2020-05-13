Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
İkinci kez 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu yasakla beraber 18 ve 19 Mayıs mesai günleri sokağa çıkmak yasak olacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından az önce 18 Mayıs pazartesi günü Kamu Kurumları idari izinli sayıldı
|13 Mayıs 2020 10:57
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İkinci kez 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu yasakla beraber 18 ve 19 Mayıs mesai günleri sokağa çıkmak yasak olacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından az önce 18 Mayıs pazartesi günü Kamu Kurumları idari izinli sayıldı.
Geçtiğimiz ay 24 Nisan ile ilgili de benzer bir durum oluşmuş ve 24 Nisan idari tatil ilan edilmişti. Memurlar, kamu çalışanaları idari izinli sayılmıştı ki 18 Mayıs için de bu yönde Cumhurbaşkanlığı yazısı yayımlandı.
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