Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor
|13 Mayıs 2020 11:28
|Yazdır
Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni bilgileri paylaştı.
Koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir iş birliği bulunduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. 76 ildeki yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Karantina sürecini tamamlayan 62 bin 593 vatandaşın evlerine uğurlandığının bilgisini veren Kasapoğlu, bakanlık yurtlarının bugüne kadar yurt dışından gelen 72 bin 240 vatandaşa ev sahipliği yaptığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu ayrıca son 24 saatte 971 vatandaşın daha yurtlara giriş yaptığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk STK'ler, 12 ada ve Girit'in iadesi için dava açacak
13 Mayıs 2020 11:17
|Karaman davasında tahliyeye itiraz
13 Mayıs 2020 08:36
|Ali Babacan: Baskın seçim olmaz
13 Mayıs 2020 03:55
|Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
13 Mayıs 2020 03:10
|Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
13 Mayıs 2020 00:22
|Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi
13 Mayıs 2020 00:14
|13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2020 00:00
|Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor
12 Mayıs 2020 23:54
|Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt
12 Mayıs 2020 23:30
|Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten gaf!
12 Mayıs 2020 23:06