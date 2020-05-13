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Sağlık Bakanlığı bankalardaki Kovid-19 tedbirlerini belirledi

"Bankalardaki bekleme alanında en fazla islem bankosu kadar musteri bulundurulacak"- "Numaratorler tıbbı maske takan tek bir kisi tarafından kullanılacak ve sabah aksam uygun sekilde temizlenecek" - "Musteriler ve bankoda calısan gorevliler arasında en az bir metre mesafe olacak"- "Şube icerisinde insanlarla sürekli yuz yuze, arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak sekilde temas eden calısanlar tıbbi maske takacak"- "Guvenlik gorevlileri üst araması yapacakları durumlarda maske, gözlük, yüz koruyucu olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanacak"
 13 Mayıs 2020 11:20
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Sağlık Bakanlığı bankalardaki Kovid-19 tedbirlerini belirledi

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde banka şubelerindeki bekleme alanlarında en fazla islem bankosu kadar musteri bulundurulacak, numaratorler sadece tıbbı maske takan tek bir kisi tarafından kullanılacak ve sabah aksam uygun sekilde temizlenecek.

Normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Banka Subelerinde Korunma ve Kontrol Onlemleri" başlıklı rehber hazırlandı.

Kapalı alanlardaki zemin ve diger yuzeylerin rutin temizliginin su ve deterjanla yapılmasının yeterli olduğu, ellerle sık dokunulan yuzeyler, kapı kolları, bataryalar, dugmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliginde ise onda bir oranında sulandırılmıs camasır suyu veya klor tablet kullanılması gerektiği vurgulanan rehberde, el temizliğinin önemine işaret edildi.

Rehbere göre, bankalarda numaratorler sadece tıbbı maske takan tek bir kisi tarafından kullanılacak ve sabah ve aksam uygun sekilde temizlenecek.

Ates, oksuruk, solunum sıkıntısı gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, sikayetleri duzelene kadar calıstırılmayacak.

Sube icerisinde surekli insanlarla yuz yuze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak sekilde temas eden calısanlar tıbbi maske takacak.

El hijyeni saglanması icin alkol icerikli el antiseptikleri ulasılabilir noktalarda bulundurulacak.

Musteri banka icerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. Bekleme alanında, en fazla islem bankosu kadar musteri bulunacak. Musterilerle diger musteriler ve bankoda calısan banka gorevlisi arasında en az bir metre mesafe olacak. Banka subesi icerisinde musteri sayısını azaltmak icin acil olmayan bazı islemler ertelenecek.

Calısanlara el temizligine dikkat edilmesine yönelik eğitim verilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geciren kisinin oksurme veya hapsırma sırasında burun ve agzını tek kullanımlık kagıt mendille ortmesi, kagıt mendilin bulunmadıgı durumlarda ise dirsek icini kullanması, mumkunse kalabalık yerlere girmemesi, eger girmek zorundaysa agız ve burnu kapatması, mumkunse cerrahi maske kullanması onerildi.

- Güvenlik görevlilerine yönelik öneriler

Bakanlık "Banka, PTT, Karantina Merkezleri gibi Yerlerde Calısan Guvenlik Gorevlilerine Yonelik Oneriler" için de rehber hazırladı.

Buna göre, banka, PTT, karantina merkezleri gibi yerlerde, guvenlik gorevlilerinin yuz yuze temas olasılıgını azaltmak icin mümkünse cam kabinler kurulacak. Boyle bir imkan yoksa kuruma giris yapanlarla guvenlik gorevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi saglayacak sekilde duzenleme yapılacak. Bir metreden uzak durulacaksa sadece maske kullanımı yeterli olacak.

Güvenlik görevlileri, üst araması yaparken maske, gözlük, yüz koruyucu olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanacak. Vucut salgılarıyla gozle gorulur bir kirlenme olasılıgı yoksa eldiven kullanılmayacak ancak el hijyeni saglanacak. Bu ekipmanlar gorev sırasında kesintisiz kullanılacak.

Gorevlinin is mahallinden yemek ve çay molası nedeniyle ayrılması halinde ekipmanlar cıkarılarak uygun sekilde evsel atık kutusuna atılacak. Is mahallinde aktif mesaiye donulurken yeni kisisel koruyucu ekipman kullanılacak.

Maskeler nemlendikce ve kirlendikce yenileriyle degistirilecek. Kisisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı konusunda çalışanlara egitim verilecek.

Kisisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve cıkartılması sonrasında her seferinde en az 20 saniye su ve sabunla yıkama veya alkol bazlı el antiseptigi ile ovalamayla uygun el hijyeni saglanacak.

Kolay ulasılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptigi bulundurulacak. Kullanılan malzemeler cıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmayacak.

Anadolu Ajansı
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