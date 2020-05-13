1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, çalıştığı çiftlikte tavuk yıkama kazanına düşen 14 yaşındaki çocuğun ölümü nedeniyle işletme sahibine verilen cezanın artırılmasına hükmetti- Daire, maktulün yasak olmasına rağmen tehlikeli işte çalıştırılmasına göz yumularak "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu sonucuna vardı
 13 Mayıs 2020 11:20
Yazdır
Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu

- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 14 yaşındaki çocuğun, çalıştırıldığı çiftlikte temizliğini yaptığı tavuk yıkama kazanına düşerek ölümü nedeniyle iş yeri sahibine verilen cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Manisa'daki bir çiftlikte çalışan 14 yaşındaki çocuk, temizliğini yaptığı, kesilen tavukların yıkandığı kazanın içine düşerek yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine açılan davada Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi, işletme sahibini "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak, yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre olayın meydana geldiği "kümes hayvanları yetiştiriciliği" iş kolunda faaliyet gösteren çiftliğin tehlikeli sınıfta yer aldığı belirtildi.

"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik"te çocuk işçilerin çalıştırılacağı iş kollarının belirlendiği ifade edilen kararda, bunlar arasında çalışan bir makinenin temizlik işinin bulunmadığı bildirildi.

Sanık tarafından henüz 15 yaşını bitirmemiş çocuk işçi sınıfında bulunan maktulün yasak olmasına rağmen tehlikeli işler kapsamında yer alan işte çalıştırılmasına göz yumulduğu aktarılan kararda, yeterli denetim ve kontrol mekanizmasının da kurulmadığı, bu nedenlerle "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu kaydedildi.

Kararda, bilinçli taksir hükümleri uygulanarak sanık hakkındaki ceza artırılmadan eksik ceza tayiniyle hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun, "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay C. Başsavcılığı için 5 aday hazır
13 Mayıs 2020 10:06		 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belirlendi
12 Mayıs 2020 14:33
Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı
12 Mayıs 2020 09:48		 Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
12 Mayıs 2020 00:04
İşçi, razı olmadan maaşı düşürülemez
10 Mayıs 2020 10:17		 Yargıtay: Avukatlara posta ile yapılan tebligat yok hükmünde
09 Mayıs 2020 15:03
Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı
09 Mayıs 2020 11:02		 Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
08 Mayıs 2020 00:07
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
07 Mayıs 2020 07:01		 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak
06 Mayıs 2020 12:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:16 - Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin beni bulsun öleyim, zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor12:14 - 'Rakamlarla Tarım Sektörü' 2020 kitabı12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Eski futbolculara FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı12:08 - Şentop'tan 'AVM'ler açık iken TBMM' neden kapalı?' sorusuna yanıt12:04 - Mersin'de otomobil durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı12:04 - Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti12:02 - Sözleşmeli sağlık personelinin 3 yıllık süresi doluyor11:52 - 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı11:41 - Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
11:39 - 37 günlük Bebeğin koronavirüs zaferi11:32 - 'Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın' uyarısı11:32 - Twitter, personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor11:28 - Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor11:26 - Sultangazi'de fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltı11:24 - Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında11:21 - Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor11:21 - Polisin evrak taşımasına son verildi, 101 milyon liralık tasarruf sağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doların kanatlanması 2
uyku düzeni 2
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
a101 2
kendi gibi olmak 1
vis a vis 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
kredisi bitmek 2
16-19 mayıs arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı 8
Çiçek coşturan 1
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam