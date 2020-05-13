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'Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çocukların en anlayacağı şekilde korku yaratmadan bu durumu anlatalım. Çocuklara neden evde kaldıklarını, insanların dışarı çıkarken neden maske taktığını ve birbirleriyle neden görüşmediklerini, hepsini anlatmamız gerekir
 13 Mayıs 2020 11:32
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'Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın' uyarısı

- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocuklara, yaşlarına uygun bir şekilde koronavirüsün anlatılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan çocukların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri için ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Salgının artış hızını durdurabilmenin önündeki en etkili önlemlerden birinin "evde kal" çağrılarına uyulması olduğunu vurgulayan Kara, "Bu süreçte ailelerimize de büyük görevler düşüyor. Mümkün olduğu kadar çocuklara bu dönemin özelliklerini anlatmamız gerekiyor. 'Çocuklar bunu anlamayabilir, bunu bilmeyebilir' diye düşünmeyelim." ifadelerini kullandı.

Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonu Uzmanı Prof. Dr. Kara, her çocuğun kendi yaşına göre salgın döneminin özelliklerini bilme ve öğrenme hakkı olduğunu dile getirerek, "Çocukların en anlayacağı şekilde, korku yaratmadan bu durumu anlatalım. Çocuklara neden evde kaldıklarını, insanların dışarı çıkarken neden maske taktığını ve birbirleriyle neden görüşmediklerini, hepsini anlatmamız gerekir." dedi.

- "Çocukla beraber kitap okuyun, oyun oynayın"

Prof. Dr. Kara, koronavirüse ilişkin bilgi verirken ailelerin nasıl bir yol izlemeleri ve evde nasıl vakit geçirmeleri gerektiği konusunda da şu önerilerde bulundu:

"Anlatımlarımız içinde de açık ve net olunması lazım. Herhangi bir şey saklamadan net ifadelerle, korkmasına gerek olmadığını ama bu dönemde böyle bir bulaşıcı hastalığın olduğunu onun için insanların birbirlerine çok yaklaşmadıklarını net olarak anlatmamız gerekiyor. Onlarla zaman geçirmemiz lazım. Beraber kitap okunabilir, oyun oynanabilir. Bunları da tiyatral hale getirip kitabın belli noktasından sonra çocuğa 'sen olsan bundan sonra nasıl yapardın', 'Sen olsan nasıl hareket edersin', 'Hadi gel beraber bunun oyununu oynayalım' şeklinde biraz daha fazla zaman geçirmeye özen göstermeliyiz. Detaylı bilgi vermek gerekiyorsa bu konuda destek de alınabilir."

- "Rakamlarda iyi noktaya doğru gidiyoruz"

Prof. Dr. Kara, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ciddi anlamda uyum sağlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, bunun avantajlarını da görecek. Biz her mesafeyi koruyabildiğimiz anın bir artısını yaşıyor muyuz? Evet. O bakımdan da bunları sağlayacak şekilde devam etmemiz lazım. Rakamlarda iyi noktaya doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunu bizim bir şekilde devam ettirmemiz lazım. O nedenle vatandaşlarımız 'evde kal' kuralına tam olarak uysun."

Anadolu Ajansı
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