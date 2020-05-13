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Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, sosyal medya hesamından okulların açılması ile ilgili 'her zaman hazırız' mesajı verdi
 13 Mayıs 2020 11:41
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Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.""

Bakan Selçuk'un konuya ilişkin paylaşımı:
Memurlar.Net
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