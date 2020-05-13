Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, sosyal medya hesamından okulların açılması ile ilgili 'her zaman hazırız' mesajı verdi
|13 Mayıs 2020 11:41
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