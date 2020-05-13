37 günlük Bebeğin koronavirüs zaferi

KAMU PERSONELİ İÇİN 18 MAYIS İDARİ İZİN YAZISI YAYIMLANDI İkinci kez 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu yasakla beraber 18 ve 19 Mayıs mesai günleri sokağa çıkmak yasak olacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından az önce 18 Mayıs pazartesi günü Kamu Kurumları idari izinli sayıldı