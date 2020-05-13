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37 günlük Bebeğin koronavirüs zaferi

Annesi, babası ve ablası ile corona virüse yakalanan Amine bebek, 1 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
 13 Mayıs 2020 11:39
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37 günlük Bebeğin koronavirüs zaferi

Dün, Dünya hemşireler Günü'ydü. Bu vesileyle Korona virüs ile savaşın, kahraman hemşirelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Amine Tepe, 37 günlükken Korona virüse yakalandı. Salgında ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun adının verildiği İstanbul Okmeydanı'ndaki hastanede tedavi altına alındı.

Türkiye'nin en küçük COVID-19 hastalarından Amine Bebek dün kritik eşiği aştı ve 1 haftadır tutulduğu yoğun bakımdan çıkarıldı. Doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı.

Savaşçı Amine Bebek, dün maske takılıp, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarıldı.
DHA
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