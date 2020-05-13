1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter, personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışma izni verdiği personeline, gerekli gördükleri takdirde bunu süresiz devam ettirebileceklerini bildirdi.
 13 Mayıs 2020 11:32
Yazdır
Twitter, personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışma izni verdiği personeline, gerekli gördükleri takdirde bunu süresiz devam ettirebileceklerini bildirdi.

"Tech Crunch" internet sitesindeki habere göre, şirket CEO'su Jack Dorsey gönderdiği e-postada, çalışanların bulundukları ülkedeki karantina tedbirlerinin kalkmasından sonra da evden çalışmayı sürdürebileceklerini belirtti.

Dorsey, teknik donanımların kurulumu ve bakımı gibi fiziksel olarak iş yerinde bulunmayı gerektirecek işleri yürüten personel dışında çalışanların şirket ofislerinde bulunmasına gerek görmediklerini ifade etti.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu konuya yaklaşımımız başından itibaren son derece hassas oldu. Evden çalışma modeline geçen ilk şirketlerden biri olduk. Çalışanlarımızın ve topluluğumuzun güvenliğini öncelik olarak görmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

- Twitter, 12 Mart'ta evden çalışma usulüne geçmişti

Twitter, Kovid-19 salgının yayılmasının ardından 12 Mart'ta dünya genelindeki personeline gönderdiği açıklamada, yeni bir uyarıya kadar evden çalışma usulüne geçileceğini bildirmişti.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeni kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedilmişti.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Twitter, "Silikon Vadisi'nde tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket" olmuştu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde bulunan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM'ler her saat başı denetlenecek
13 Mayıs 2020 08:55		 AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
13 Mayıs 2020 00:23
AVM'ler, Bakanlığı örnek aldı, 'Hijyen ve Sağlık Kurulu' kurdu
12 Mayıs 2020 13:56		 Patatesin 'ateşini' hasat düşürdü
12 Mayıs 2020 11:24
Toplanan inek sütü miktarı martta arttı
12 Mayıs 2020 10:21		 Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
12 Mayıs 2020 08:32
Tıraş için yedek liste
12 Mayıs 2020 08:27		 Sürücü kursları için geri sayım başladı
12 Mayıs 2020 08:16
Yeniden kapılarını açan AVM'lerde uygulanan virüs tedbirleri
11 Mayıs 2020 14:16		 İstanbul'da AVM önünde yoğunluk
11 Mayıs 2020 12:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:16 - Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin beni bulsun öleyim, zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor12:14 - 'Rakamlarla Tarım Sektörü' 2020 kitabı12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Eski futbolculara FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı12:08 - Şentop'tan 'AVM'ler açık iken TBMM' neden kapalı?' sorusuna yanıt12:04 - Mersin'de otomobil durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı12:04 - Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti12:02 - Sözleşmeli sağlık personelinin 3 yıllık süresi doluyor11:52 - 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı11:41 - Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
11:39 - 37 günlük Bebeğin koronavirüs zaferi11:32 - 'Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın' uyarısı11:32 - Twitter, personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor11:28 - Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor11:26 - Sultangazi'de fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltı11:24 - Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında11:21 - Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor11:21 - Polisin evrak taşımasına son verildi, 101 milyon liralık tasarruf sağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 3
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 3
doların kanatlanması 2
ne diyordum 3
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
denizden virüs bulaşmaz 4
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 3
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 5
Sense 8 1
robot süpürge 1
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam