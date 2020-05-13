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0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı
 13 Mayıs 2020 11:52
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0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Bisiklet ve patenlerini alan çocuklar sokak ve parklarda bisiklet sürüp paten kayarak eğlendi.
Anadolu Ajansı
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