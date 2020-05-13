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Mersin'de otomobil durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de kontrolden çıkan otomobilin durağa çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
|13 Mayıs 2020 12:04
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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar'ın (54) kullandığı 33 ADN 531 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Akbelan Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Devrilen otomobil, kaldırımdaki durağa ve burada bekleyen Onur Alagöz'e (23) çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Akkar ve Alagöz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza öncesi kalp krizi geçirdiği iddia edilen Akkar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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