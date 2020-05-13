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Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti

YPG/PKK'nın görevlendirdiği teröristler, kapı kapı dolaşarak fitreyi örgüte bağışlamak istemeyenlerin isimlerini fişliyor
 13 Mayıs 2020 12:04
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Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sivil halka baskı yaparak, fitrelere el koyuyor.

Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka zulmeden YPG/PKK'lı teröristler, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan fitreye de göz dikti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın yöntemine başvuran YPG/PKK, vatandaşların fitrelerine el koymak için 2-3 teröristten oluşan gruplar oluşturdu.

Kapı kapı dolaşan YPG/PKK'lılar, örgüt saflarında çatışırken ölen teröristlerin yakınlarına bağışlamaları için halktan fitre istiyor.

YPG/PKK fitre miktarını kişi başı 1000 Suriye Lirası (5,5 TL) olarak belirlerken, yoksullukla mücadele eden bölge halkı ise örgütün bu uygulamasına korkudan sesini çıkaramıyor.

Kaynaklar, teröristlerin, fitreyi örgüte vermek istemeyenlerin isimlerini fişlediğini belirtiyor.

- Ramazan ayında da zulmediyorlar

YPG/PKK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek vergileri artırmış ve temel gıda fiyatları son iki ayda yaklaşık iki katına çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün ülkenin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde geçimini işportacılıktan kazanan sivillere saldırdı.

Tezgah sahiplerinin çoğu kaçarken, kalanlardan bir sivil ise teröristlerce darbedildi.

Fiziki saldırıya maruz kalan sivil, olayın hemen ardından intihar etmek için bir binanın üzerine çıktı.

Olay yerindeki kalabalık, mağdur sivili ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri ile Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka, Haseke ve Deyrizor illerindeki işgalini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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