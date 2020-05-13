Şentop'tan 'AVM'ler açık iken TBMM' neden kapalı?' sorusuna yanıt
|13 Mayıs 2020 12:08
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TBMM faaliyetleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Nisan'da askıya alınmıştı. 11 Mayıs'ta AVM'ler açılırken TBMM'nin kapalı kalması eleştiri konusu olmuştu.
Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, Şentop'un söz konusu tartışmaya verdiği yanıtı aktardı.
Şentop'un 'Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi?' dediğini belirten Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefet alışveriş merkezlerinin açılmasını eleştirirken 'TBMM kapalı ama AVM açık' demişti.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu tarafından ilk dile getirilen bu söylem muhalefet içinde o denli tuttu ki, siyasi tekerleme haline geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile dün bir başka konu hakkında konuşurken bu eleştiriyi anımsattım, hayret cümlesiyle karşıladı:
"Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım."
Başkan Şentop'un muhalefet eleştirilerine karşı konuya yaklaşımı böyle."
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