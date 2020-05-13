'Rakamlarla Tarım Sektörü' 2020 kitabı

Ülke tarımına ilişkin en güncel ve doğru rakamların yer aldığı kitapta; Dünya ve Türkiye'deki Makro Göstergelerden Tarım ve Orman Alanlara, Tarımsal Üretim Değerlerinden Tarım Ürünlerinin Dış Ticaretine, Bitkisel Üretimden Hayvansal Üretime Bazı Ürünlerde Dünyadaki Durumumuzdan Tarımsal Desteklemeler ve Tarımsal Örgütlere dair birçok bilgi paylaşılmakta.

Kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, 2019 yılında ilkini yayınladıkları Rakamlarla Tarım Sektörü 2019 kitabıyla ilgili başta üyeleri olmak üzere herkesten çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, tarımın tüm insanlık için ne denli önemli ve stratejik bir alan olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Öztürk; İçinde yaşadığımız dönemde tarımın önemi tüm toplum kesimince daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde yaşanan bir olumsuzluk ilk etkisini neredeyse tarım üzerinde göstermektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüyle tarımın Milli Güvenlik meselesi olduğu Ülkemizde ve tüm dünyada kabul gören bir anlayış haline gelmiştir.

İkincisini sizlere sunmaktan onur duyduğumuz Rakamlarla Tarım Sektörü kitabımızın bu baskısında Dünyaya ilişkin makro verileri sunduktan sonra, kıtalara ilişkin verileri sizlerle paylaştık. Ardından tarımda önemli ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri sıraladık ve dünya ticaretine konu olan tarımsal ürünlere yer verdik. Ve devamında Ülkemiz tarımına ilişkin önemli verilere yer verdik. Böylece küresel ve yerel verilerden oluşan bir seti sizlerle paylaşmış olduk.

Başta üyelerimiz, tarım sektöründe çalışanlar ve yöneticilerin veriye dayalı yönetim anlayışlarına katkı sunabilmek ve küresel sorunlara yerel çözümler üretebilmek dileğiyle bu çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

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