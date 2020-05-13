Pandemi döneminde 5 milyon kart 'internet' ile tanıştı

Nisan ayında 2 milyon adet kart ilk kez internetten ödemelerde kullanılırken, mart ayı ile birlikte pandemi döneminde toplam 5 milyon kart internetten ödeme ile tanıştı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, nisanda internetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Her 4 TL'lik ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşirken, internetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri ise geçen yılın 3 katına çıktı.

Nisan ayı sonunda Türkiye'de toplam 241 milyon kart bulunurken, bunların 71 milyon adedi kredi kartı, 170 milyon adedi ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 67,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56,8 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 11 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüme görülürken, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 azalış gerçekleşti.

- Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti

Olağanüstü günler yaşanılan pandemi döneminde internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar TL'ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Yani nisan ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

Ödemelerini internetten yapmayı tercih eden kart kullanıcı sayısı da artışını sürdürdü. Nisan ayında 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kartın ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Bir önceki ay da 3 milyon adet kartın ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, pandemi döneminde 5 milyon kartın internetten ödemeler ile tanıştığı görüldü.

İnternetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri geçen yılın 3 katına çıkarak 2,4 milyar TL'ye ulaşırken nisanda internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 220 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor.

Market-gıda sektörünü yüzde 122 artışla elektronik eşya, yüzde 87 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 62 artışla giyim ve yüzde 20 artışla sağlık/kozmetik sektörleri takip etti.