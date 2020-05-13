Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.546,00 lira oldu.
|13 Mayıs 2020 12:43
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Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,00
|383,20
|383,10
|383,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.524,00
|2.545,00
|2.525,00
|2.546,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,50
|353,50
|349,50
|353,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.466,00
|2.486,00
|2.467,00
|2.487,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.234,00
|1.244,00
|Çeyrek Ziynet
|617,00
|622,00
|617,00
|622,00
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