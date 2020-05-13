Sony'nin yayınladığı iş ilanı PlayStation 5'in çıkış tarihini ortaya çıkardı

Sony'nin kontrolcüsü dışında bir türlü beklenen detaylarını açıklamaya yanaşmadığı PlayStation 5 hakkında nihayet ciddi bir ipucuna rastlandı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre Sony tarafından yayınlanan iş ilanı merakla beklenen yeni PlayStation modeli PS5'in çıkış tarihini ortaya çıkardı.

Söz konusu iş ilanı, Sony'nin PlayStation için donanım tedariğinde bulunacak yeni bir personel arayışında olduğunu gösteriyor. Şirketin yayınladığı iş ilanına bakılırsa yeni PlayStation modeli ekim ayında raflardaki yerini alabilir.

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre İlk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı. PS5'in özellikleri neler?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS'tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

Xbox Scorpio'nun 6 TFLOPS, PS4 Pro'nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.

No Man's Sky - 3.95 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon

Battlefield 4 - 13.9 milyon

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon

FIFA 19 - 32.5 milyon