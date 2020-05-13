Yüzüne tükürülen tren istasyonu çalışanı koronadan öldü
İngiltere'de corona virüs taşıyan birisi tarafından yüzüne tükürülen demiryolu çalışanı hayatını kaybetti.
|13 Mayıs 2020 12:57
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İngiltere'nin başkenti Londra'da tren istasyonunda bilet kesen kişi corona virüs taşıyan birisinin yüzüne tükürmesinin ardından hayatını kaybetti.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre 11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga, üzerine tükürülmesinden 14 gün sonra, 5 Nisan'da hayatını kaybetti.
Taşımacılık Sendikası TSSA tarafından yapılan açıklamada solunum problemleri olan 47 yaşındaki Belly Mujinga'nın 9 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi.
Aynı habere göre Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TSSA ise özellikle salgın döneminde hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi.
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