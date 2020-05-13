Hafta sonu sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta başında kendisini göstermeye başlayan sıcak hava ilerleyen günlerde etkisini iyice artıracak.

MGM'den yapılan açıklamada, ''Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' ifadeleri yer aldı.

Cuma günü batıda beklenen hava sıcaklıkları, 35 ila 40 derece arasında değişirken etkili olan sıcak hava hafta sonu da devam edecek.

AYDIN 44, ANTALYA 40 DERECE

Cumartesi günü, Aydın'da beklenen hava sıcaklığı 44 derece olurken, Muğla ve Antalya 40 dereceleri bulacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü 35 derece olması beklenen sıcaklıkları pazar günü İstanbul'da 33 derece civarında olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu 23 (Gün içerisinde lodos sert esecek)

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30