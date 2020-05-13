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Noterliklerde 'tek-çift' uygulaması sona erdi

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin: 12 Mayıs itibarıyla noterliklerde pandemi döneminde uyguladığımız, tek-çift uygulaması sona erdirilerek normal mesai dönemine geçilmiştir
 13 Mayıs 2020 13:28
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Noterliklerde 'tek-çift' uygulaması sona erdi

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, dün itibarıyla noterliklerde pandemi döneminde uygulanan tek-çift uygulamasının sona erdiğini, normal mesai dönemine geçildiğini duyurdu.

Cin, birliğin genel merkezinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "kontrollü sosyal hayat" döneminde noterliklerdeki uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs sürecinde her hafta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, bakanlık, HSK yetkilileri ve Barolar Birliği başkanıyla toplantı yaptıklarını ifade eden Cin, noterlik hizmetleri ve benzeri görevlerle ilgili alınacak önlemleri değlerlendirdiklerini belirtti.

Noterler olarak önlemlerini ilk günden beri aldıklarını dile getiren Cin, "Noterliklerimize maske, eldiven ve ateş ölçme cihazları dağıttık. Hem sosyal mesafeye dikkat ederek halk sağlığını hem de noterlerimizin ve personelimizin sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde tedbirler alarak bir kamu hizmeti olan noterlik hizmetini aksatmadan yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Cin, şöyle devam etti.

"Daha önceden de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 12 Mayıs itibarıyla noterliklerde pandemi döneminde uyguladığımız tek-çift uygulaması sona erdirilerek normal mesai dönemine geçilmiştir. Şu an itibarıyla Türkiye'deki bütün noterliklerimiz, ihdaslar hariç 2 bin 60 noterliğimiz var, hizmet vermeye dün itibarıyla başlamışlardır. Ancak bazı noterliklerimizde mesai farkı var, yerel ölçekte valiliklerimizin aldığı kararlar var, bazı valiliklerimiz mesai saatlerini 09.00-16.30 olarak belirlediler. O tür yerlerde bu mesai saatleriyle ilgili karara uyacaklar. Diğer yerlerde noterlikler 08.30 -17.30'da mesailerine devam etmektedirler."

Yeni dönemde, Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin devam edeceğini aktaran Cin, "Maskesiz, noterliklerimize işlem ilgililerini almıyoruz. İşlem ilgililerinin kapıda ateşleri ölçülüyor. Eldiven kullanması gereken personelimiz eldiven kullanıyor. Ayrıca siperlik, camekan şeklinde bazı ek önlemler alan noterliklerimiz de oldu. Bu konuda titiz bir çalışma yapıyoruz." dedi.

Cin, noterliğin bir kamu hizmeti olduğuna, bu görevin hem ekonominin hem de kişiler arasındaki hukuki ilişkilerin devamı açısından son derece önemi bulunduğuna işaret etti.

Normalleşme dönemi başladığından bu yana noterliklerdeki işlemlerde artış gözlendiğini vurgulayan Cin, mağduriyetlerin yaşanamaması için fedakarca çalıştıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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