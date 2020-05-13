Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis
|13 Mayıs 2020 13:30
|Yazdır
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan iki sanıktan biri 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.B. ve A.Ş. ile avukatları katıldı.
Sanık R.B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock kullanıcısı değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanık A.Ş. de terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık R.B'nin cezalandırılması, diğer sanık A.Ş'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, R.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, A,Ş'nin ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu
13 Mayıs 2020 13:39
|Van'da PKK'lı teröristlerin suikast silahları ele geçirildi
13 Mayıs 2020 12:53
|Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti
13 Mayıs 2020 12:04
|Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
13 Mayıs 2020 09:34
|İbrahim Gökçek soruşturmasında 15 kişiye adli kontrol kararı
13 Mayıs 2020 03:07
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
12 Mayıs 2020 11:32
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
12 Mayıs 2020 11:31
|Teröristler Amanos'a artık sızamıyor
12 Mayıs 2020 09:15
|FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi
11 Mayıs 2020 13:26
|İkna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
10 Mayıs 2020 20:41