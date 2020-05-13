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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan iki sanıktan biri 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 13 Mayıs 2020 13:30
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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan iki sanıktan biri 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.B. ve A.Ş. ile avukatları katıldı.

Sanık R.B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock kullanıcısı değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık A.Ş. de terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık R.B'nin cezalandırılması, diğer sanık A.Ş'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, R.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, A,Ş'nin ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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