Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu
|13 Mayıs 2020 13:39
|Yazdır
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar ile bölücü terör örgütü mensuplarının, üst düzey mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlileri ve 'sözde ajan' ilan ettikleri kişilere suikast planladığını, bu amaçla araziye kullanıma hazır silah gizlediklerini tespit etti. Dün de Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 1 dürbün monteli dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis
13 Mayıs 2020 13:30
|Van'da PKK'lı teröristlerin suikast silahları ele geçirildi
13 Mayıs 2020 12:53
|Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti
13 Mayıs 2020 12:04
|Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
13 Mayıs 2020 09:34
|İbrahim Gökçek soruşturmasında 15 kişiye adli kontrol kararı
13 Mayıs 2020 03:07
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
12 Mayıs 2020 11:32
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
12 Mayıs 2020 11:31
|Teröristler Amanos'a artık sızamıyor
12 Mayıs 2020 09:15
|FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi
11 Mayıs 2020 13:26
|İkna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
10 Mayıs 2020 20:41