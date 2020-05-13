Belediye sorununu çözmeyince pankart yapıp sokağa astı
İzmirli vatandaş, Çiğli belediyesi sorununu çözmeyince, pankart yapıp sokağa astı.
|13 Mayıs 2020 13:54
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