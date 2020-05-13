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Trabzon, koronavirüste sadece bir gün 'sıfır' çekti

Dünyada etkisini sürdüren Korona virüs nedeniyle Türkiye'de en riskli illerden biri olan Trabzon'da salgın başladığı günden bugüne kadar sadece 1 gün pozitif vaka görülmediği belirtildi.
 13 Mayıs 2020 14:02
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Trabzon, koronavirüste sadece bir gün 'sıfır' çekti

Dünyada etkisini sürdüren Korona virüs nedeniyle Türkiye'de en riskli illerden biri olan Trabzon'da salgın başladığı günden bugüne kadar sadece 1 gün pozitif vaka görülmediği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınında iyileşen hasta sayıları yüz güldürmeye devam ediyor. Türkiye'de Korona virüs başlangıcının ilk evresinde en riskli illerden biri olan ve alınan tedbirler kapsamında pozitif vaka sayıları düşerek, iyileşen hasta sayılarında artış yaşanan Trabzon'da bugüne kadar sadece 1 gün pozitif vaka görülmedi. Yoğun bakımlarda 2, servislerden ise 35'in altındaki sayı oranlarıyla yüzlerin güldüğü Trabzon'da pozitif hastaların hastanedeki tedavileri sürüyor.

İle giriş-çıkış yasağının kaldırıldığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulanmayacağı kentte vatandaşların rehavete kapılmaması uyarıları yapılırken, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta Trabzon'da tablonun iyiye gittiğini söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Korona virüs nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının azaldığını belirterek "Tablo Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da iyiye gidiyor. Ama bu iyiliğinde rehavete düşmemesi açısından sıkı bir şekilde takiplerimize ve kontrollerimize devam ediyoruz. Veriler anlamında daha iyiyiz. Hastanede yatan hasta sayımız oldukça azaldı. 35'lerin altına düştü. 2 tane yoğun bakımda hastamız var. İnşallah artmamasını umut ediyoruz. Yeni vaka olarak olmamasını bize sevindiriyor ama temaslı vakalarımız olabiliyor. Onlarda temastan sonra 14 gün içerisinde çıkabiliyor. Her gün kontrol etmemize rağmen 14 günün sonunda şüphelenerek aldığımız hastalar var. Sıfır vaka olarak yakaladığımız 1 günümüz var. Onun dışındaki günler vakalarımız oluyor. Ama bunlar bizim açımızdan yüz güldürücü sayılar" dedi.

Kentte pandemi mücadelesini başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Usta, "Yoğun bakımlarda 2, servislerde 35'in altında pozitif hastamız halen hastanelerimizde takip ediliyor. Bu oldukça sevindirici bir tablo. Ama rehavetle, ihmalle, kurallara uymama ile tersine dönebileceğini biliyoruz. O nedenle lütfen evde kalmaya, zorunlu hallerde evden çıktığımızda maske kullanmaya, ikili temaslarda mesafe kurallarına uymaya devam edelim diyoruz. Unutmayalım hastanelerin boşalması, sokakların dolmasından iyidir. El birliği ile hastaneleri Covid vakalarından arındıralım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trabzon'da Hemşireler Günü etkinlikleri kapsamında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde hemşirelere müzik dinletisi yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ön saflarda görev alan hemşirelere destek ve moral verildi.
İhlas Haber Ajansı
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