Vergi Uzmanları Topluluğundan kayıt dışı ekonomiye dair rapor
Gelir İdaresi Vergi Uzmanları Topluluğu, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için bir rapor hazırladı.
|13 Mayıs 2020 14:05
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Gelir İdaresi Vergi Uzmanları Topluluğu, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için bir rapor hazırladı.
Raporda etkin bir vergi idaresinin hala oluşturulmadığı tespiti yapılarak bazı önerilerde bulunuldu. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
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