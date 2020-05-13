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Vergi Uzmanları Topluluğundan kayıt dışı ekonomiye dair rapor

Gelir İdaresi Vergi Uzmanları Topluluğu, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için bir rapor hazırladı.
 13 Mayıs 2020 14:05
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Vergi Uzmanları Topluluğundan kayıt dışı ekonomiye dair rapor

Gelir İdaresi Vergi Uzmanları Topluluğu, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için bir rapor hazırladı.

Raporda etkin bir vergi idaresinin hala oluşturulmadığı tespiti yapılarak bazı önerilerde bulunuldu. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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