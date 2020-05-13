1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs tedbirleri doğal yaşamı olumlu etkiledi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların doğal yaşamı olumlu etkiledi.
 13 Mayıs 2020 14:10
Yazdır
Koronavirüs tedbirleri doğal yaşamı olumlu etkiledi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların doğal yaşamı olumlu etkiledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, sosyal paylaşım hesabından, Babaeski ilçesinde tarım arazisinde köylülerin çektiği karacanın görüntüsünü yayımladı.

Kamera kaydında karaca, bir süre arazide koştuktan sonra su kanalından geçerek gözden kayboluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce başka bir bölgede de karacanın görüntülendiğini söyledi.

Deniz, koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı önlemlerin yaban hayatını olumlu etkilediğini ifade etti.

- Lüleburgaz Deresi temiz akmaya başladı

Lüleburgaz ilçesinde Kovid-19 salgını nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermesinin ardından Lüleburgaz Deresi temiz akmaya başladı.

İlçe sakinlerinden Süleyman Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin normale dönmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Derenin bir süredir temiz aktığını anlatan Türel, "Lüleburgaz Deresi iki koldan geliyor, bir yerde birleşiyor. Dere son derece temizlemiş kendini. Doğanın yenilenmesi zor bir şey değil. Yeter ki biz ona zarar vermeyelim." dedi.

Semih Binay ise derenin temiz akmasının ilçe sakinlerini sevindirdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trabzon, koronavirüste sadece bir gün 'sıfır' çekti
13 Mayıs 2020 14:02		 Belediye sorununu çözmeyince pankart yapıp sokağa astı
13 Mayıs 2020 13:54
Bakan Koca bu fotoğrafla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
13 Mayıs 2020 13:49		 Van Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
13 Mayıs 2020 13:35
Dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldılar, koronavirüslü çıktılar
13 Mayıs 2020 13:08		 Ordu'da kıyılarda imar kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
12 Mayıs 2020 21:33
Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor
12 Mayıs 2020 19:19		 Gaziantep'te koronavirüs vakaları artıyor
12 Mayıs 2020 18:47
Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
12 Mayıs 2020 18:47		 Salgını fırsat bildiler: Sit alanına kaçak villa
12 Mayıs 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:10 - Koronavirüs tedbirleri doğal yaşamı olumlu etkiledi14:05 - Vergi Uzmanları Topluluğundan kayıt dışı ekonomiye dair rapor14:02 - Trabzon, koronavirüste sadece bir gün 'sıfır' çekti14:00 - Okulların tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, ücretli öğretmenlerin görevine son verilebilir mi?13:59 - Yılmaz Özdil'in villasındaki yıkıma mahkemeden durdurma13:55 - Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında virüs tespit edildi13:54 - Belediye sorununu çözmeyince pankart yapıp sokağa astı13:49 - Bakan Koca bu fotoğrafla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi13:39 - Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu13:35 - Van Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
13:30 - Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis13:28 - Noterliklerde 'tek-çift' uygulaması sona erdi13:24 - Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı13:22 - 'Bilim Kurulu, 'Risklidir' dediği sürece okulları açamayız'13:19 - Başkan Vekiline, 'Ateist, Allahsız Kitapsız' demek suç mu?13:17 - Hafta sonu sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak13:11 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldılar, koronavirüslü çıktılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Bunu yapmayın, bedelini tüm Türkiye öder
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot süpürge 1
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 6
Sense 8 1
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
11.05.2020 iran'ın kendi fırkateynini vurması 2
dürüstlük 1
kredisi bitmek 2
ne diyordum 3
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 5
sen de yap güzel oluyor 2
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam