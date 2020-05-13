Koronavirüs tedbirleri doğal yaşamı olumlu etkiledi
|13 Mayıs 2020 14:10
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların doğal yaşamı olumlu etkiledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, sosyal paylaşım hesabından, Babaeski ilçesinde tarım arazisinde köylülerin çektiği karacanın görüntüsünü yayımladı.
Kamera kaydında karaca, bir süre arazide koştuktan sonra su kanalından geçerek gözden kayboluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce başka bir bölgede de karacanın görüntülendiğini söyledi.
Deniz, koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı önlemlerin yaban hayatını olumlu etkilediğini ifade etti.
- Lüleburgaz Deresi temiz akmaya başladı
Lüleburgaz ilçesinde Kovid-19 salgını nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermesinin ardından Lüleburgaz Deresi temiz akmaya başladı.
İlçe sakinlerinden Süleyman Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin normale dönmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Derenin bir süredir temiz aktığını anlatan Türel, "Lüleburgaz Deresi iki koldan geliyor, bir yerde birleşiyor. Dere son derece temizlemiş kendini. Doğanın yenilenmesi zor bir şey değil. Yeter ki biz ona zarar vermeyelim." dedi.
Semih Binay ise derenin temiz akmasının ilçe sakinlerini sevindirdiğini dile getirdi.
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