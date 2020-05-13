Sağlıkçılardan kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gözlem altına alındı.
|13 Mayıs 2020 14:22
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gözlem altına alındı.
Öksürük ve yüksek ateşi olduğu fark edilen N.D. isimli kadın çarşı esnafı tarafından ihbar edildi. Kadının bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri şüpheliyle temasa geçmek isteyince kadın sağlık ekiplerinden kaçtı. Kadın polislerin kısa sürede yakaladığı N.D. güvenli bölgede kontrol altına alınarak bekletildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının yapılan kontrollerde ateşinin yüksek çıktığı ve gözlem altına alındığı öğrenildi.
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