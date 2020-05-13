Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
|13 Mayıs 2020 14:31
|Yazdır
Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının cuma gününden gelecek hafta ortasına kadar hissedilir derecede artması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği ve mayıs ayında uzun yıllardır kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği öngörülüyor.
Vatandaşlardan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneş çarpması riskine karşı açık havada bulunmamaları istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'dan sonra Mersin'de de uçurtma yasaklandı
13 Mayıs 2020 15:57
|Virüsten korkan küçük kız yaşıtlarını camdan izledi
13 Mayıs 2020 15:46
|Taziye kurulan mahallede vakalar kontrol altına alındı
13 Mayıs 2020 15:21
|En uzun ömürlü ilçeye koronavirüs hiç uğramadı
13 Mayıs 2020 14:50
|Sağlıkçılardan kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı
13 Mayıs 2020 14:22
|Koronavirüs tedbirleri doğal yaşamı olumlu etkiledi
13 Mayıs 2020 14:10
|Trabzon, koronavirüste sadece bir gün 'sıfır' çekti
13 Mayıs 2020 14:02
|Pankart yapıp sokağa asan vatandaşın sorununu belediye çözdü
13 Mayıs 2020 13:54
|Bakan Koca bu fotoğrafla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
13 Mayıs 2020 13:49
|Van Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
13 Mayıs 2020 13:35