FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı
|13 Mayıs 2020 14:59
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat H.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli H.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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