Bakan Albayrak 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın tutarını açıkladı
Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır
|13 Mayıs 2020 15:02
|Yazdır
Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır"
"Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir"
"İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir"
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
13 Mayıs 2020 15:40
|İstanbul'da sokağa çıkma yasağının istisnaları belli oldu
13 Mayıs 2020 15:28
|Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi
13 Mayıs 2020 15:07
|Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak
13 Mayıs 2020 14:26
|Vergi Uzmanları Topluluğundan kayıt dışı ekonomiye dair rapor
13 Mayıs 2020 14:05
|Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
13 Mayıs 2020 13:24
|Bankalarda uygulanacak koronavirüs önlemleri belirlendi
13 Mayıs 2020 13:04
|Eski futbolculara FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
13 Mayıs 2020 12:10
|Şentop'tan 'AVM'ler açık iken TBMM' neden kapalı?' sorusuna yanıt
13 Mayıs 2020 12:08
|0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
13 Mayıs 2020 11:52