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Taziye kurulan mahallede vakalar kontrol altına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde karantinadaki Ortanca Mahallesi'nde ekiplerin yoğun çalışması sonucu vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.
 13 Mayıs 2020 15:21
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Taziye kurulan mahallede vakalar kontrol altına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde karantinadaki Ortanca Mahallesi'nde ekiplerin yoğun çalışması sonucu vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan mahalledeki taziyeyle bağlantılı vaka sayısının 103'e yükseldiği belirtildi.

Sağlık ekibi ve güvenlik kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik filyasyon ekibinin karantinaya alınan Ortanca Mahallesi'nde sürdürdüğü özverili çalışmayla vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı 12 yerleşim yerinde 5 bin 123 vatandaşımız tedbir amaçlı karantina altında. Kurallara daha sıkı bir şekilde uyalım. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokakta maske takıp sosyal mesafeye dikkat edelim. Hep birlikte tedbirleri elden bırakmadan koronavirüsle mücadelemizi sürdürelim."
Anadolu Ajansı
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