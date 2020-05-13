7 gündür kayıp olan doktorun cesedi bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 gün önce evinden denize gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın cesedi bulundu. Balıkçılar tarafından Kızılin sahilinde kimliği tespit edilemeyen ceset sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Doktor Bican'ın cesedi baba Ferruh Bican tarafından teşhis edildi.

Gazipaşa ilçesinde anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, Perşembe günü saat 11.00 sıralarında denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrıldı ve o tarihten sonra kendisinden haber alınamadı. Kızılin sahilinde kıyafetleri bulunan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi (DEGAK) çalışma yürüttü. Doktoru arama çalışmaları sürerken, bugün saat 13.30 sıralarında Kızılin sahilinde yaklaşık 10 metre açıkta avlanan balıkçılar, bir ceset gördüklerini belirterek, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polisler olay yerine gelirken, aynı zamanda konu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da bildirildi. Bölgede ceset bulunduğu bilgisini alan Doktor Bican'ın anne ve babası da olay yerine geldi. Bir süre sonra denizde bulunan ceset kıyıya çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset baba Ferruh Bican tarafından teşhis edildi. Doktor Bican'ın cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bican'ın Gazipaşa Havalimanında görev yaptığı ve üç ay önce görevinden ayrıldığı öğrenildi.