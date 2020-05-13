1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 gündür kayıp olan doktorun cesedi bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 gün önce evinden denize gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın cesedi bulundu.
 13 Mayıs 2020 15:31
Yazdır
7 gündür kayıp olan doktorun cesedi bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 gün önce evinden denize gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın cesedi bulundu. Balıkçılar tarafından Kızılin sahilinde kimliği tespit edilemeyen ceset sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Doktor Bican'ın cesedi baba Ferruh Bican tarafından teşhis edildi.

Gazipaşa ilçesinde anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, Perşembe günü saat 11.00 sıralarında denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrıldı ve o tarihten sonra kendisinden haber alınamadı. Kızılin sahilinde kıyafetleri bulunan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi (DEGAK) çalışma yürüttü. Doktoru arama çalışmaları sürerken, bugün saat 13.30 sıralarında Kızılin sahilinde yaklaşık 10 metre açıkta avlanan balıkçılar, bir ceset gördüklerini belirterek, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polisler olay yerine gelirken, aynı zamanda konu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da bildirildi. Bölgede ceset bulunduğu bilgisini alan Doktor Bican'ın anne ve babası da olay yerine geldi. Bir süre sonra denizde bulunan ceset kıyıya çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset baba Ferruh Bican tarafından teşhis edildi. Doktor Bican'ın cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bican'ın Gazipaşa Havalimanında görev yaptığı ve üç ay önce görevinden ayrıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Hemşireler sağlık hizmetleri için bizim vazgeçilmezimiz'
12 Mayıs 2020 22:43		 Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesindeki 'Cankurtaranları'
12 Mayıs 2020 21:18
Koronavirüsü yenen Derya hemşire sağlığına kavuştu
12 Mayıs 2020 20:40		 Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu
12 Mayıs 2020 18:58
Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 16:28		 İzmir Barosu, Yargıçlar Sendikası Başkanına sahip çıktı
12 Mayıs 2020 09:03
Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor
11 Mayıs 2020 23:51		 Yargıtay'da önemli seçim yarın!
11 Mayıs 2020 18:51
Koronavirüsü yenen hemşireler: Virüsün bittiği gün en mutlu günümüz olacak
11 Mayıs 2020 15:19		 Koronavirüsün bu dünyadan aldığı 'efsane hocalar'
11 Mayıs 2020 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri ve ücretlerine yönelik iptal istemi reddedildi15:57 - Adana'dan sonra Mersin'de de uçurtma yasaklandı15:52 - Kampanya'ya yüzüğünü bağışladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı15:46 - Virüsten korkan küçük kız yaşıtlarını camdan izledi15:40 - 3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek15:34 - 4 saatlik izinlerinde Bakan Selçuk'un çağrısına da uydular15:31 - 7 gündür kayıp olan doktorun cesedi bulundu15:28 - İstanbul'da sokağa çıkma yasağının istisnaları belli oldu15:21 - Taziye kurulan mahallede vakalar kontrol altına alındı15:11 - 19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak
15:07 - Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi15:02 - Bakan Albayrak 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın tutarını açıkladı14:59 - FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı14:59 - Türk avukatlardan koronavirüsün yayıldığı Çin'e dava14:50 - En uzun ömürlü ilçeye koronavirüs hiç uğramadı14:31 - Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı14:29 - Kılıçdaroğlu: Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye14:26 - Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Bunu yapmayın, bedelini tüm Türkiye öder
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.05.2020 mansur yavaş açıklamaları 1
doların kanatlanması 2
sen de yap güzel oluyor 2
okulların 24 ağustos'ta açılması 6
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
Doya doya moda 1
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 3
üşümek 1
Peynir ekmek don köynek 1
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam