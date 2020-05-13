4 saatlik izinlerinde Bakan Selçuk'un çağrısına da uydular
|13 Mayıs 2020 15:34
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayılarında azalma olmasıyla normal hayata dönüş yavaş yavaş başlıyor. Kontrollü normalleşme planına çerçevesinde bugün 0-14 yaş arası, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında minikler dışarıya çıktı. Parkın bahçenin tadını çıkaran minikler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'unda sözünü dinleyerek kendilerini doğaya bıraktı. Evlerine en yakın parklara aileleri ile giden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzun süredir boş kalan parklar ise eski cıvıl cıvıl görüntüsüne kavuşurken minikler parkları çok özlediğini söyledi.
Bisikletleri ile gelen bazı çocuklar ise doyasıya güzel havanın tadını çıkardı. Evde kaldıkları süre boyunca ev ödevlerini yaptıklarını, bilgisayar oyunu oynadıklarını ifade eden minikler arkadaşları ile dışarıda oyun oynamaktan daha çok zevk aldıklarını belirtti. Öte yandan çoğu miniğin maskeli olduğu gözlemlenirken havadan çekilen görüntülerde Kısıklı Millet Parkı'nda özlenen eski kalabalık halini aratmadığı görüntülendi.
Bakan Selçuk'un çağrısına minikler uydu
Öte yandan minik yürekler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısını da karşılıksız bırakmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında "Saat 11:00, çocukların en yakın arkadaşlarına, yani tabiata sarılma zamanı. Bana ağaçlara sarılan çocuk fotoğrafları gönderip etkileseniz de, ben de görsem keşke" çağrısında bulunmuştu. Çağrıya uyan minikler parklarda bulunan ağaçlara sarıldı.
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