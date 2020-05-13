Virüsten korkan küçük kız yaşıtlarını camdan izledi
|13 Mayıs 2020 15:46
|Yazdır
14 yaş arası çocuklar sokaklara çıkarken virüsten korkan küçük Zeynep, arkadaşları evinin camından izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi kararının ardından çocuklar parklara akın etti.
Parklarda sokaklarda maske takmayan çocuklar sosyal mesafe kuralına da uymadı. Parkları hınca hınç dolduran minikler evde kalmanın acısını çıkardı.
Virüsten korktu, arkadaşlarını camdan izledi
İstanbul'da iznin başlamasının ardından tüm çocuklar sokaklara ve parklara akın ederken küçük Zeynep evde kalmayı tercih etti. Arkadaşlarını kardeşleriyle birlikte evinin camının demir parmaklıkları arasından izleyen küçük Zeynep, "Dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Ben evde oturmak istiyorum. Çıkmayacağım" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'dan sonra Mersin'de de uçurtma yasaklandı
13 Mayıs 2020 15:57
|Taziye kurulan mahallede vakalar kontrol altına alındı
13 Mayıs 2020 15:21
|En uzun ömürlü ilçeye koronavirüs hiç uğramadı
13 Mayıs 2020 14:50
|Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
13 Mayıs 2020 14:31
|Sağlıkçılardan kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı
13 Mayıs 2020 14:22
|Koronavirüs tedbirleri doğal yaşamı olumlu etkiledi
13 Mayıs 2020 14:10
|Trabzon, koronavirüste sadece bir gün 'sıfır' çekti
13 Mayıs 2020 14:02
|Pankart yapıp sokağa asan vatandaşın sorununu belediye çözdü
13 Mayıs 2020 13:54
|Bakan Koca bu fotoğrafla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
13 Mayıs 2020 13:49
|Van Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
13 Mayıs 2020 13:35