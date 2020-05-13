Ak Parti'li Hamza Dağ, son anket sonuçlarını açıkladı
|13 Mayıs 2020 16:07
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AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı sonrası yapılan anketi paylaştı.
Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Hamza Dağ son ankete dair bilgilere yer verdi.
'Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 43.1'i AK Parti, yüzde 22.8'i CHP, yüzde 10.5'i MHP, yüzde 9.1'i İYİ Parti, yüzde 9.8'i HDP, yüzde 1'i Gelecek Partisi, yüzde 1.7'si DEVA Partisi, yüzde 0.8'i Saadet Partisi yanıtını verdi.
En beğendiğiniz siyasetçi sorusu
'Aktif olarak siyaset yapan en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusunda Cumhurbaşkanımız istisnasız her ankette açık ara önde iken, bu süreçte arayı daha fazla açmıştır. CHP'nin oy potansiyelinin yüzde 21-24 arasında olmasına rağmen en beğendiğiniz siyasetçi sorusuna Kılıçdaroğlu yanıtı verenlerin oranı yüzde 2 ile yüzde 4 arasında çıkıyor.
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