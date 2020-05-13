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ASELSAN üretti... Bir cinayet onun sayesinde aydınlatıldı

Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilip ürettilen KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi sayesinde güvenlik güçleri bir cinayeti aydınlığa kavuşturdu.
 13 Mayıs 2020 16:42
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ASELSAN üretti... Bir cinayet onun sayesinde aydınlatıldı

21 Ocak'ta Kocaeli TEM otoyolonda temizlik işçilerinin bulduğu bir cesetten yola çıkan güvenlik güçleri, araçların otoyolda geçirdiği süreleri inceleyerek şüpheli bir aracı yakın markaja aldı. Şüpheli aracın bilgilerine KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi sayesinde ulaşan ekipler, araç sahibini Çorum'da yakalayarak gözaltına aldı.

ŞEHİR GÜVENLİĞİNE ASELSAN'DAN 'AKILLI' DOKUNUŞ

Türkiye'nin yerli ve milli projelerle savunma sanayii alanını millileştirme projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde gerçekleştirilen ve kurum Başkanı İsmail Demir tarafından da bizzat takip edilen projeler bir bir hayata geçiyor.

SSB VE ASELSAN'DAN YENİ SÖZLEŞME

SSB sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil, başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm güvenlik kurumlarına önemli kabiliyetler kazandırılması konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Şehir içi güvenlik konusunda da bugüne kadar çok kritik projeleri hayata geçiren SSB, son olarak ASELSAN ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ek paket sözleşmesi imzaladı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi projesi geçtiğimiz yıllarda hayata geçirildi ve halen devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sistemi teslim edildi. Yeni imzalanan anlaşma ile çok daha farklı özelliklere sahip ürünler de emniyet güçlerinin kullanımına sunulmuş olacak.

HEDEF TAKİBİ YAPABİLEN KAMERALAR DA PAKETTE

Proje kapsamında sistemlerden alınan verimin artırılması ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin saha işlerinin kolaylaştırılması en öncelikli hedefler arasında.

Emniyetin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sahada görevli personel tarafından kullanılabilecek yaka kameraları da sözleşmede kendine yer buldu. Söz konusu kameralar için ihtiyaca yönelik geliştirmelerin devam ettiği kaydedildi.

Sözleşmesi imzalanan bu paket ile birlikte tedarik edilen ürün ailesi akıllı ürün ailelerine dönüştürüldü. Buna göre sahada artık sabotaj tespiti, yönlü çizgi geçişi, yönlü hareket tespiti, şüpheli nesne tespiti, kişi/trafik analizi ve hedef takibi yapabilen kameralar kullanılacak.

TÜM SİSTEMLER TEK ÇATI ALTINDA YÜRÜTÜLECEK

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ile yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımı ile terör ve güvenlik olaylarının hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi, plaka tanıma ve ikiz plaka tespit başarı oranlarının artırılması, tek bir çatı yazılım ile tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilebilmesi konularında önemli kazanımlar elde edildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nden elde edilen video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkarılması ve emniyet güçlerinin olayları daha hızlı çözmelerine katkı sağlayacak video analiz sisteminin geliştirilmesi gibi çalışmalar ise halen ilgili kurumlarca devam ediyor.
DHA
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