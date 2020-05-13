Kilis'te tedavi gören 47 korona hastası kaldı
Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 167 pozitif vaka tespit edildiği, 120'sinin iyileştiği hastanede 47 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
|13 Mayıs 2020 16:51
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Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 167 pozitif vaka tespit edildiği, 120'sinin iyileştiği hastanede 47 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 167 kişide pozitif vatka tespit edildiği, bu vakaların 120'si tedavi olup taburcu edilirken, 47 kişinin de halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkat etmeleri ve maske takmalarını istediler.
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