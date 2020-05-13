1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten gözlük alırken Toms Teddy uyarıyor

Toms Teddy güneş gözlükleri üreticisi Optifabrik Gözlük Sanayi ve Ticaret AŞ yönetim kurulu üyesi Olcay Rodoplu, "Sahte güneş gözlükleri, katarakt, sarı nokta, pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabilir. Güneş gözlüklerinin kalite belgesi ve sertifikası mutlaka olmalıdır." dedi.
 13 Mayıs 2020 17:00
Yazdır
İnternetten gözlük alırken Toms Teddy uyarıyor

İyi bir güneş gözlüğünün zararlı ultraviyole ışınlarını süzebilmesi gerektiğine işaret eden Rodoplu, güneş gözlüğü alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliğin camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesi olduğunu kaydetti.

Rodoplu, öncelikli olarak gözlük camının yüzde 100 ultraviyole ışın koruyuculuğuna sahip olup olmadığına bakılmasını tavsiye ederek, "Sahte bir güneş gözlüğü karanlığa neden olur. Bu da göz bebeğinin büyümesine ve zararlı ultraviyole ışınlarının göz içine daha çok girmesine neden olur." diye konuştu.

''Satın alacağınız güneş gözlüğü göz sağlığınızı bozmamalı, aksine göz sağlığınızı korumalı'' diyen Olcay Rodoplu, Toms Teddy güneş gözlüklerinin polarize ve UV ışınlarına karşı yüzde 100 korumalı olduğunu belirtti.

Güneş gözlüğü satın alırken mutlaka aşağıdaki önemli noktalara dikkat ediniz, Olcay Rodoplu uyarıyor;

-Güneş gözlüğü satın alırken ilk önce fiyatına bakılmamalıdır. İlk önce lens kalitesi, daha sonra çerçeve şekli, daha sonra fiyatına bakılmalıdır.

-Ucuz güneş gözlükleri kullanmaktansa hiç gözlük takmamak daha yerinde olur. Çünkü UV koruması zayıf gözlük, gözde hasarı artırır. Özellikle kendi doğal lensini kaybetmiş katarakt ameliyatlı hastalarda bu risk çok daha fazla artar. Ayrıca gözlük camı ne kadar kaliteli ise gözdeki konfor ve görme kalitesi o kadar yüksek olur.

-Kısa süreli kullanımlarda göz kızarıklığına neden olan sahte güneş gözlükleri, uzun süreli kullanımda katarakt, sarı nokta, halk arasında gözde büyüyen et oluşumu veya 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabilir. Bu nedenle güneş gözlüklerinin kalite belgesi ve ultraviyole ışınları kestiğine dair bir sertifikası mutlaka olmalıdır. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti mutlaka olmalıdır. Güneş gözlüğünde en etkili ve tavsiye edilen cam rengi kahverengi ve fümedir. Çünkü bu renkler, doğal ortamdaki renk tonlarını, yani kontrast algılamayı etkilemeyen renklerdir. Gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun, ultraviyole ışınlarını kesme derecesiyle herhangi bir ilişkisi yoktur.

-Polarize camlı güneş gözlükleri, ultraviyole ışınlarını süzerken düz yüzeylerde oluşan ışık parlamalarını engelleyerek daha kaliteli bir görüş sağlama özelliğine sahiptir. Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında, ekran görüntüsü kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler daha dikkatli olmalıdır.

-Polarize lensler elektronik ekranlara bakmaya uygun değildir. Bilgisayar kullanırken bilgisayar gözlükleri kullanılmalıdır. Mavi ışık engelleyici bilgisayar gözlüklerinin Aim-pro, Ax2 veya Aquila lens koruyucu kaplamalı olmasına dikkat edilmelidir.

- Göz çevresini sarması ve güneş ışığından daha fazla koruması nedeniyle geniş çerçeveli modeller tercih edilmelidir.

- Koyu camlar güneş ışığından daha fazla korur fikri yanlıştır, yeterli koruma özelliğine sahip herhangi bir cam seçilebilir.

-CE, ISO9001, ISO10002, ISO13485 gibi kalite sertifikasyonlarının olması önemlidir. Mutlaka garanti belgesi olmalıdır, 2 yıl garanti verildiğine dikkat edilmelidir.

Güneş gözlüğü modellerini incelemek ve satın almak için https://www.tomsteddy.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgisayar gözlüğü modellerini incelemek ve satın almak için https://www.moovoptic.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Toptan güneş gözlüğü satın almak ve üretim aşamalarını incelemek için https://www.optifabrik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

advertorial
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DHI saç ekimi nedir nasıl yapılır?
13 Mayıs 2020 17:04		 Pandemi döneminde 5 milyon kart 'internet' ile tanıştı
13 Mayıs 2020 12:42
Twitter, personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor
13 Mayıs 2020 11:32		 AVM'ler her saat başı denetlenecek
13 Mayıs 2020 08:55
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
13 Mayıs 2020 00:23		 AVM'ler, Bakanlığı örnek aldı, 'Hijyen ve Sağlık Kurulu' kurdu
12 Mayıs 2020 13:56
Patatesin 'ateşini' hasat düşürdü
12 Mayıs 2020 11:24		 Toplanan inek sütü miktarı martta arttı
12 Mayıs 2020 10:21
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
12 Mayıs 2020 08:32		 Tıraş için yedek liste
12 Mayıs 2020 08:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:44 - Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati sayesinde tutmadı17:39 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:32 - Sulama kuyusu yüzünden silahlı kavga çıktı: 2 ölü 4 yaralı17:27 - Maskesiz sokağa çıkma yasağı alan il ve ilçelerin sayısı artıyor17:19 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:10 - Meterolojiden 7 ile sıcaklıklar en yüksek değeri aşabilir uyarısı17:04 - DHI saç ekimi nedir nasıl yapılır?17:00 - CHP'li Altay: İttifakların bir sonraki seçime beraber gireceğinin garantisi yok17:00 - İnternetten gözlük alırken Toms Teddy uyarıyor16:54 - Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı, gözaltına alındı
16:51 - Kilis'te tedavi gören 47 korona hastası kaldı16:49 - Danıştay, e-fatura yerine kağıt fatura kesen şirkete verilen cezayı bozdu16:42 - ASELSAN üretti... Bir cinayet onun sayesinde aydınlatıldı16:29 - İçişleri: 1 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı16:28 - MEB Kurum İdari Kurul toplantısında 13 konuda mutabakat16:23 - Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevriliyor16:18 - 'Elektrikli traktör fabrikası, sene sonuna kalmadan üretime başlar'16:12 - Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Bunu yapmayın, bedelini tüm Türkiye öder
Benzine 19 kuruş indirim yapıldı
Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dış güçler 1
doların kanatlanması 2
vis a vis 1
13.05.2020 mansur yavaş açıklamaları 1
13.05.2020 0-14 yaş aralığı sokağa çıkma izni 2
çocuk olmak 3
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 3
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
Peynir ekmek don köynek 1
kredisi bitmek 2
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam