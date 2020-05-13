İnternetten gözlük alırken Toms Teddy uyarıyor

İyi bir güneş gözlüğünün zararlı ultraviyole ışınlarını süzebilmesi gerektiğine işaret eden Rodoplu, güneş gözlüğü alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliğin camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesi olduğunu kaydetti.

Rodoplu, öncelikli olarak gözlük camının yüzde 100 ultraviyole ışın koruyuculuğuna sahip olup olmadığına bakılmasını tavsiye ederek, "Sahte bir güneş gözlüğü karanlığa neden olur. Bu da göz bebeğinin büyümesine ve zararlı ultraviyole ışınlarının göz içine daha çok girmesine neden olur." diye konuştu.

''Satın alacağınız güneş gözlüğü göz sağlığınızı bozmamalı, aksine göz sağlığınızı korumalı'' diyen Olcay Rodoplu, Toms Teddy güneş gözlüklerinin polarize ve UV ışınlarına karşı yüzde 100 korumalı olduğunu belirtti.

Güneş gözlüğü satın alırken mutlaka aşağıdaki önemli noktalara dikkat ediniz, Olcay Rodoplu uyarıyor;

-Güneş gözlüğü satın alırken ilk önce fiyatına bakılmamalıdır. İlk önce lens kalitesi, daha sonra çerçeve şekli, daha sonra fiyatına bakılmalıdır.

-Ucuz güneş gözlükleri kullanmaktansa hiç gözlük takmamak daha yerinde olur. Çünkü UV koruması zayıf gözlük, gözde hasarı artırır. Özellikle kendi doğal lensini kaybetmiş katarakt ameliyatlı hastalarda bu risk çok daha fazla artar. Ayrıca gözlük camı ne kadar kaliteli ise gözdeki konfor ve görme kalitesi o kadar yüksek olur.

-Kısa süreli kullanımlarda göz kızarıklığına neden olan sahte güneş gözlükleri, uzun süreli kullanımda katarakt, sarı nokta, halk arasında gözde büyüyen et oluşumu veya 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabilir. Bu nedenle güneş gözlüklerinin kalite belgesi ve ultraviyole ışınları kestiğine dair bir sertifikası mutlaka olmalıdır. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti mutlaka olmalıdır. Güneş gözlüğünde en etkili ve tavsiye edilen cam rengi kahverengi ve fümedir. Çünkü bu renkler, doğal ortamdaki renk tonlarını, yani kontrast algılamayı etkilemeyen renklerdir. Gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun, ultraviyole ışınlarını kesme derecesiyle herhangi bir ilişkisi yoktur.

-Polarize camlı güneş gözlükleri, ultraviyole ışınlarını süzerken düz yüzeylerde oluşan ışık parlamalarını engelleyerek daha kaliteli bir görüş sağlama özelliğine sahiptir. Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında, ekran görüntüsü kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler daha dikkatli olmalıdır.

-Polarize lensler elektronik ekranlara bakmaya uygun değildir. Bilgisayar kullanırken bilgisayar gözlükleri kullanılmalıdır. Mavi ışık engelleyici bilgisayar gözlüklerinin Aim-pro, Ax2 veya Aquila lens koruyucu kaplamalı olmasına dikkat edilmelidir.

- Göz çevresini sarması ve güneş ışığından daha fazla koruması nedeniyle geniş çerçeveli modeller tercih edilmelidir.

- Koyu camlar güneş ışığından daha fazla korur fikri yanlıştır, yeterli koruma özelliğine sahip herhangi bir cam seçilebilir.

-CE, ISO9001, ISO10002, ISO13485 gibi kalite sertifikasyonlarının olması önemlidir. Mutlaka garanti belgesi olmalıdır, 2 yıl garanti verildiğine dikkat edilmelidir.

Güneş gözlüğü modellerini incelemek ve satın almak için https://www.tomsteddy.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgisayar gözlüğü modellerini incelemek ve satın almak için https://www.moovoptic.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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