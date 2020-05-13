DHI saç ekimi nedir nasıl yapılır?

DHI saç ekimi yöntemi son dönemlerde saç ektirmek isteyenler arasında kullanılan en etkili uygulama şekillerinden biri haline gelmiştir. DHI yöntemi kalem tekniği ya da doğrudan saç ekimi şeklinde ifade edilir. Uygulayanlar tarafından bir saç ekim tekniği değil uygulama yöntemi şeklinde ifade edilmesi ne kadar önemsendiğini gözler önüne sermektedir. Teknik olmayıp uygulama şekli olması ise tercih edilmesini sağlamaktadır.

DHI Nasıl Uygulanır

DHI saç ekimi yapılması için donör bir bölge belirlenir ve bu donör bölgeden kaliteli olarak alınan saç kökleri özel kalemler yardımıyla ekim yapılacak alana yerleştirilerek gerçekleşen bir uygulamadır. DHI saç ekim uygulamasında greftlerin yerleştirilmesi için kaleme benzer bir aparat yardımcı olarak kullanılır. Kullanılan medikal aparat yardımı ile kanal açma, kök yerleştirme ve kök yerleştirmenin daha kısa sürede tamamlanması işlemleri yapılır. DHI saç ekim prosedürü lokal anestezi yapılarak uygulanmaktadır. Saç köklerinin lokal anestezi yapılan bölgede tek tek toplanması ile işlem başlar. Toplama işleminde özel bir cihaz yardımı ile tek tek kökler gevşetilir ve toplama yapılır. Toplandıktan sonra köklerin uçlarında olan greftler özenli bir şekilde uygulamanın yapılacağı bölgeye özel medikal aparat yardımı ile yerleştirme işlemi yapılır.

DHI Saç Ekim Uygulamasının Avantajları

DHI yöntemi kullanılan saç ekim uygulamalarında diğer metodlara göre daha sık alana saç ekimi uygulanabilir. Daha sık ekim yapıldığı için doğal bir görünüm sağlamaktadır. DHI saç ekim işleminde ağrı, kanama gibi olgular yaşanmaz ve kesi yapılmadan gerçekleştirilen bir operasyondur. Saç ekim işleminden sonra iyileşme çok hızlı olup var olan saçlar varsa onlara da zarar vermeden yapılır.

Kanal açma işlemleri ve kök alma aynı anda yapıldığı için saç kökleri hemen ekilebilir bu nedenle dökülme beklenmeden ekim işlemi yapılabilir. Var olan saçların traşlanmasına gerek kalmadan yapılan bir operasyon olduğu için kadınlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Kesi yapılmadan uygulanan bir operasyon olduğu için yara izi söz konusu olmaz. DHI saç ekim işlemi garantili ve bir ömür boyu sürmesi için uygulanan bir yöntemdir ve günümüz teknolojisi ile klasik yöntemleri geçmiştir. Hasta yapılan operasyon sonrası hızlı bir şekilde günlük yaşamına geri dönebilir.

DHI Saç Ekim Fiyatları

Saç ekimi oldukça ciddi bir operasyon olup maliyetli bir işlem olarak tercih edilmektedir. Piyasaya bakıldığında tecrübeli ve kaliteli bir yerde yapılacak olan işlemler 5000 tl ye kadar çıkmaktadır. DHI saç ekimi işlemini yapacak olan kişinin mutlaka tecrübeli olması ve işini uzmanlıkla yapıyor olması gereklidir. DHI saç ekim hizmetlerinde uygulama yapılan merkez ve uzman fiyatlama sistemi üzerinde etkili olabilir. Saç ekimi yapılırken köklerin sıklığı ekilecek alanın genişliği de fiyatlama sistemi üzerinde etkilidir ve değişikliklere neden olan etkenler arasındadır. Fiyatı zaten yüksek olan bir uygulama olduğu için kişilerden ekstra bir ücret talebi olmaz.

DHI Saç Ekim İşlemi Neden Tercih Edilir?

DHI saç ekim işlemi diğer saç ekim işlemlerine göre ağrısız ve pratik bir uygulamadır. Kişilerin tercih etme sebepleri başında günlük hayatlarına hemen dönüyor olmaları gelmektedir. Kesi yapılmadan uygulanan işlem ile sadece lokal anestezi uygulanarak acı minimum seviyede hissedilmesi sağlanır. Var olan saçlara dokunulmadan doğal büyümesine imkan sağlanan uygulama ile doğal akış kesinlikle bozulmaz. DHI saç ekim işlemi diğer ekim hizmetlerine göre daha iyi kapama sağlamaktadır. Saç ekim hizmetlerine nazaran daha etkili ve kesin çözüm sunmasından kaynaklı tercih edilmektedir.

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