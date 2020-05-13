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Meterolojiden 7 ile sıcaklıklar en yüksek değeri aşabilir uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği bildirildi.
 13 Mayıs 2020 17:10
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Meterolojiden 7 ile sıcaklıklar en yüksek değeri aşabilir uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği bildirildi.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu hafta sonu cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıkların hissedilir derecede artarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceğinin ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin de yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamalarının sağlıkları açısından önem arz ettiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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