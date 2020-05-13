Maskesiz sokağa çıkma yasağı alan il ve ilçelerin sayısı artıyor
|13 Mayıs 2020 17:27
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkıldığında maske takma zorunlu getirilen il ve ilçelerin sayısı artıyor.
Bugün yasak kararı alan il ve ilçeler;
UŞAK
Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilirken, karara uymayanlara idari para cezası kesileceği belirtildi.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri yurt genelinde alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince vatandaşların maskesiz sokağa çıkması 14 Nisan'dan itibaren yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda vatandaşların evlerinden çıkıp tekrar döneceği süre zarfında ikinci bir düzenlemeye kadar maske takmaları zorunlu hale getirildiği açıklandı.
Öte yandan, yasağa uymayan vatandaşlara ise idari para cezası kesileceği bildirildi.
MUĞLA/MARMARİS
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkıldığında maske takma zorunlu hale getirildi.
Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.
Bu kararlara göre maske kullanımı, pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.
Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak.
Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.
İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 sonrasına randevu verilecek.
Ayrıca ilçede referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs 2020 sonrasına ertelenecek.
Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.
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