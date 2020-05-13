Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Mayıs 2020 17:19
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9930
|6,9940
|6,9730
|6,9740
|Avro
|7,6060
|7,6070
|7,5760
|7,5760
|Sterlin
|8,6150
|8,6580
|8,5210
|8,5640
|İsviçre Frangı
|7,2170
|7,2530
|7,1810
|7,2170
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9950
|7,0550
|6,9700
|7,0250
|Avro
|7,6000
|7,6700
|7,5650
|7,6300
|Sterlin
|8,5600
|8,7710
|8,5040
|8,7200
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