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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 13 Mayıs 2020 17:19
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9930 6,9940 6,9730 6,9740
Avro 7,6060 7,6070 7,5760 7,5760
Sterlin 8,6150 8,6580 8,5210 8,5640
İsviçre Frangı 7,2170 7,2530 7,1810 7,2170
ANKARA
ABD Doları 6,9950 7,0550 6,9700 7,0250
Avro 7,6000 7,6700 7,5650 7,6300
Sterlin 8,5600 8,7710 8,5040 8,7200
Anadolu Ajansı
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