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Sulama kuyusu yüzünden silahlı kavga çıktı: 2 ölü 4 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sulama kuyusu meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.
 13 Mayıs 2020 17:32
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Sulama kuyusu yüzünden silahlı kavga çıktı: 2 ölü 4 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sulama kuyusu meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Saçıkara Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kamil Şeker (55), aralarında husumet bulunan kardeşi Kerem Şeker (45) ile tarladaki sulama kuyusu meselesi nedeniyle tartıştı.

Ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunların isabet ettiği Kamil Şeker ve oğlu Yusuf Şeker yaşamını yitirdi.

Olayda, Kamil Şeker'in oğlu Mehmet Şeker (20) ile Kerem Şeker silahla, Kerem Şeker'in oğlu Ali Şeker (23) ve karısı Hatice Şeker darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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